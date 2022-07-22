Хаві Ернандесу доведеться проводити непрості розмови з Френкі де Йонгом та Мемфісом Депаєм, інформує Sport.es.

Барселона закрила нову угоду на 400 млн євро – Лапорті потрібно ще більше

Днями головний тренер зустрічався зі спортивним керівництвом Барселони, яке підтвердило необхідність продажу дуету нідерландців. Клуб розраховує заробити близько 100 млн євро і суттєво скоротити зарплатну відомість, але наткнувся на потужний спротив гравців. Де Йонг і Депай блокують пропозиції інших клубів, ігноруючи реалії свого становища в Барсі. Ймовірно, Хаві доведеться особисто натиснути на хавбека і форварда, щоб вони таки змирилися з необхідністю змінити місце роботи.

Додамо, що головним претендентом на де Йонга вважається Манчестер Юнайтед. Барселона винна півзахиснику близько 17 млн євро зарплатні, що також стало суттєвою проблемою під час переговорів. На Депая виходив Тоттенхем, але форвард розглядатиме лише ті клуби, які здатні боротися за титули.

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