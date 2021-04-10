Бос каталонського клубу полетів до Мадрида разом з командою і тренерським штабом, повідомляє Twitter "блаугранас".

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Лапорті виділили місце поруч з наставником Рональдом Куманом та його асистентом Альфредом Схрьодером. Для статусного "пасажира" це буде перше Класіко, відтоді як він виграв вибори у березні. Лапорта може стати "чорною міткою" для каталонців, адже у грудні 2003 року вони вже програвали перший матч Мадриду (1:2) після приходу юриста на президентське крісло.

Нагадаємо, матч Реал – Барселона розпочнеться о 22:00. Суперники підходять до поєдинку на 3-му і 2-му місцях відповідно, різниця між командами становить два очки.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко з чемпіонським підтекстом