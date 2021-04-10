Босс каталонского клуба полетел в Мадрид вместе с командой и тренерским штабом, сообщает Twitter "блаугранас".

Реал – Барселона: прогноз на Эль Класико

Лапорте выделили место рядом с наставником Рональдом Куманом и его ассистентом Альфредом Схрьодером. Для статусного "пассажира" это будет первое Класико, с тех пор как он выиграл выборы в марте. Лапорта может стать "черной меткой" для каталонцев, ведь в декабре 2003 года они уже проигрывали первый матч Мадриду (1:2) после прихода юриста на президентское кресло.

Напомним, матч Реал – Барселона начнется в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико с чемпионским подтекстом