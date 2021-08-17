"Ми вже погодили зменшення зарплати Жерара Піке. Він – справжній гравець клубу, любить Барсу і побачив непросту ситуацію, в якій ми опинилися.

Барселона та Арсенал можуть влаштувати обмін опальними зірками

Це дозволило нам підписати Еріка Гарсію та Мемфіса Депая. Втім, Агуеро ще не зареєстрований, і ми сподіваємось, що деякі інші лідери допоможуть нам. Вони вже ведуть переговори", – наводить слова Лапорти Ole.

Нагадаємо, Барселона досі не вписується в зарплатний ліміт Ла Ліги, через який довелося відпустити навіть Ліонеля Мессі. Каталонці сподіваються продати ще кількох гравців до закриття трансферного вікна.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує