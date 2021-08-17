Каталонці хочуть запросити нападника Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга, повідомляє Sky Sports.

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Цього літа Барселона не може дозволити собі серйозні витрати на трансфери, тому доводиться жертвувати власними активами. "Блаугранас" готові віддати Арсеналу хавбека Філіппе Коутінью. Бразилець продовжує страждати від травм, які не дозволяють йому повернутися на колишній рівень. У Обамеянга також не все гладко – капітану Арсенала приписують конфлікт з тренером Мікелем Артетою.

Додамо, що ціни Коутінью та Обамеянга за Transfermarkt приблизно однакові – 30 і 25 млн євро відповідно.

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