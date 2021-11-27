Ліга 1, 15-й тур

Ланс – Анже – 2:2

Голи: Какута, 48, Сотока, 55 – Буфал, 40, Тома, 70

"Криваво-жовті" у минулому турі несподівано програли Бресту і випали із зони Ліги чемпіонів. Перемоги над Анже було достатньо, щоб принаймні тимчасово повернутися на другу сходинку.

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Втім, саме гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Соф'ян Буфал залишився неприкритим і точно пробив з меж карного майданчика. Ланс провів ударні 10 хвилин після відпочинку. Какута зрівняв рахунок, а Сотока дозволив команді Хайзе сподіватся на перемогу. Останнє слово все ж було за Анже. Тома замкнув розкішний навіс Фюльжені, встановивши остаточні 2:2.

Ланс набрав 25 очок і ризикує за підсумками туру пропустити ще й Марсель. Анже зовсім поруч – 22 пункти і шоста сходинка.

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