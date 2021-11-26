Ювентус – Аталанта

27 листопада, 19:00. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на MEGOGO

Ювентус ніяк не може впіймати ритм і знайти стабільність. Тільки команда видає серію фірмових перемог Аллегрі – настає черговий спад. Після шести очок в матчах з міцними Фіорентиною та Лаціо здалося, що "б'янконері" стали на правильні рейки, але на тижні їх без варіантів розбив Челсі. Юве не має права програвати Аталанті, адже тоді відставання від зони ЛЧ зросте до 7 очок.

Руслан Маліновський – справжній експерт по Ювентусу. За чотири попередні зустрічі українець забив "Старій Синьйорі" три м'ячі: врятував нічию у липні 2020-го, вирвав перемогу навесні та відзначився у фіналі Кубка Італії. Чекаємо продовження! Коефіцієнт на гол Маліновського – 4.

Вільяреал – Барселона

27 листопада, 22:00. Вільяреал, Сераміка

Телетрансляція на MEGOGO

Хаві стартував у Барселоні без блиску – мінімальна перемога в каталонському дербі та нічия з Бенфікою в ЛЧ. Могло бути значно гірше, якби суперники наприкінці обох матчів реалізували свої супершанси. Хаві поступово прищеплює команді свої принципи. Ідеї вже проглядаються, але виконання поки що дуже далеке від ідеалу. Триває пошук оптимальної схеми та підбору футболістів, Багато експериментів з шансами для вихованців Ла Масії. У суботу нова Барса пройде перевірку Вільяреалом. Унаї Емері виграв лише один з 6 останніх матчів Прімери.

Манчестер Сіті – Вест Хем

28 листопада, 16:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Манчестер Сіті зберігає солідність протягом сезону. Камбек у матчі з ПСЖ – яскравий приклад міцності команди. Система Гвардіоли настільки потужна, що здатна перемелювати Мессі, Неймара та Мбаппе. І не варто забувати про кадрові втрати (де Брюйне, Гріліш і Фоден), через які Зінченко отримав повноцінний шанс у півзахисті. Олександр не виправдав довіру: вимикався з гри та загубився на фоні зірок світового класу. Доведеться повернутися на лаву запасних, поки Канселу продовжить феєрити зліва в обороні.

А от Ярмоленко на тижні своїм шансом скористався. Андрій відіграв за Вест Хем весь матч Ліги Європи. Відзначився голом і загалом виглядав дуже переконливо. Після такого перфомансу можна розраховувати на декілька хвилин проти Манчестер Сіті. Більше зіграти йому не дадуть, адже в Девіда Мойєса чітко визначений стартовий склад, який в цьому сезоні набирає очки на рівні грандів. Вест Хем відстає від Ман Сіті лише на 3 бали, йде в зоні Ліги чемпіонів, а перед міжнародною паузою заслужено переграв Ліверпуль.

Челсі – Манчестер Юнайтед

28 листопада, 18:30. Лондон, Стамфорд Брідж

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Манчестер Юнайтед наразі вирішує питання головного тренера. Майкл Каррік намагається втримати команду на плаву після однієї перемоги в семи турах і звільнення Сульшера. Експерименти в першому матчі провалилися – "дияволи" вбого виглядали проти Вільяреала і по-справжньому заграли тільки після появи Бруну. Ця команда не здатна створювати проблеми грандам, ганебні поразки від Сіті та Ліверпуля все показали. Челсі не слабший за них. У Томаса Тухеля потужна машина, яка вже два місяці штампує перемоги, вкрай рідко пропускає та лідирує в АПЛ.

Наполі – Лаціо

28 листопада, 21:45. Неаполь, стадіон імені Марадони

Телетрансляція на MEGOGO

Наполі ще лідирує в Серії А, але поразка від Інтера обійшлася дуже дорого. Розквасили обличчя найкращому бомбардиру неаполітанців – Осімхен вилетів мінімум на місяць. Лазарет у Лучано Спаллетті переповнений, команда підсіла, а тижні неаполітанці програли Спартаку. Лаціо краще з'їздив до окупантів, розгромивши у Москві Локомотив. Іммобіле продовжив результативну серію до 4 матчів. Але в Мауріціо Саррі є проблеми з обороною, через які римляни йдуть поза межами топ-4 Серії А.

Реал – Севілья

28 листопада, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на MEGOGO

Зустріч лідерів Прімери. Сосьєдад розділяє їх у турнірній таблиці Ла Ліги, але зіграв на один матч більше. У таблиці xG саме Реал і Севілья найкращі. Мадридці у хорошій формі – дві розгромні перемоги в останніх матчах. Так, опоненти були скромні, але Вінісіус і Бензема у вогні, а вічне тріо хавбеків почергово видає грандіозні матчі. Прагматична Севілья ніби й нав'язує боротьбу за чемпіонство, але регулярно роздає зайві очки в іграх з аутсайдерами. До того ж виїзд на Бернабеу – це перший топ-матч для андалусійців у сезоні, досі вони ще не зустрічалися з жодним грандом.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду