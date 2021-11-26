ПСЖ втратив дует хавбеків на місяць
Тренерський штаб французького Парі Сен-Жермен зіткнувся з небажаними кадровими проблемами на перший місяць зими.
Верратті та Еррера потрапили в лазарет ПСЖ, повідомляє L'Equipe.
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Італієць вибув мінімум на три тижні. Натомість іспанець пропустить орієнтовно місяць. Обидва виконавці мають травми стегон: Верратті ушкодив чотириголовий м'яз, а Еррера – задню поверхню.
Дует центрхавів пропустить низку матчів французької Ліги 1, а також фінальний тур групового етапу Ліги чемпіонів. У нинішньому сезоні Марко Верратті провів 8 поєдинків у всіх турнірах, а Андер Еррера – 18 ігор (4 голи, 2 асисти).
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