Ланс расписал феерическую ничью с Анже и упустил шанс вернуться в зону Лиги чемпионов
Ланс и Анже в пятницу открывали программу 15-го тура чемпионата Франции.
Лига 1, 15-й тур
Ланс – Анже – 2:2
Голы: Какута, 48, Сотока, 55 – Буфал, 40, Тома, 70
"Кроваво-желтые" в прошлом туре неожиданно проиграли Бресту и выпали из зоны Лиги чемпионов. Победы над Анже было достаточно, чтобы хотя бы временно вернуться на второе место.
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Впрочем, именно гости открыли счет в конце первого тайма. Софьян Буфал остался неприкрытым и точно пробил из пределов штрафной. Ланс провел ударные 10 минут после отдыха. Какута сравнял счет, а Сотока позволил команде Хайзе надеяться на победу. Последнее слово все же было за Анже. Тома замкнул роскошный навес Фюльжени, установив окончательные 2:2.
Ланс набрал 25 очков и рискует по итогам тура пропустить еще и Марсель. Анже совсем рядом – 22 пункта и шестая строчка.
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