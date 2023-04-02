Ліга 1, 29 тур

Осер – Труа – 1:0

Гол: Ньянг, 73

Ренн – Ланс – 0:1

Гол: Опенда, 31

Вечірню програму в Лізі 1 відкривали команди, які борються за виживання. Осер з перших хвилин заволодів ініціативою на правах господарів. Перший гострий момент біля воріт Труа виник вже на третій хвилині матчу. Готьє Ен вдало подав штрафний, але Альбін не зумів замкнути. Всі спроби розпочинати атаки підопічних Кіснорбо провалювалися завдяки злагодженій роботі бургундців. Обидві команди демонстрували дисципліну в захисті, що не дивно. Пропущений гол міг коштувати дуже дорого. Перший тайм голів не приніс. У другій половині гри ні Труа, ні Осер не хотіли ризикувати. Єдиний гол залетів на 73 хвилині, його автором став Мбайє Ньянг.

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У другому матчі зустрічали претенденти на зону еврокубків. Ренн на своєму полі приймав Ланс. Господарі розпочали зустріч дуже в'яло. Підопічні Франка Еса постійно намагалися знайти підходи до штрафного майданчика Стіва Манданда. Ренн нічим не міг відповісти й тільки відбивався. "Червоно-золоті" таки змогли перетворити всі свої моменти в гол на 31 хвилині. Відзначився Лої Опенда, який є найкращим бомбардиром команди. Ренн прокинувся тільки під кінець першого тайму. Токо-Екамбі пробив з 10 метрів, але м'яч пройшов повз ворота.

Друга половина гри почалася з контролю Ланса. Сотока на 47 хвилині мав нагоду подвоїти перевагу своєї команди, але схибив. Бретонці провели кілька швидких атак, але нічим цікавим вони не закінчились. Попри те, що Ренн контролював м'яч, просунутись з ним до воріт було майже неможливо через те, що Ланс перекривав всі вільні зони. Гра в середині другого тайму була зосереджена в центрі поля.

Підопічні Франка Еса не ризикували йти вперед і впевнено контролювали простір. На 70 хвилині Ренн провів швидку та гостру атаку, але Бріс Самба прекрасно зіграв ногами й не дозволив Калімуендо зрівняти рахунок. Це був перше влучання підопічних Женезіо у площину воріт. Гол Ренн забив на 87 хвилині матчу, але арбітр зафіксував офсайд. У підсумку, "червоно-золоті" втримали свою перевагу.

Перемога дозволила Осеру піднятися на 16 місце в турнірній таблиці, а Труа так і залишився у червоній зоні. Ланс має рівну кількість очок з Марселем, обидві команди набрали по 60 балів. А Ренн ризикує втратити п'яту сходинку.

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