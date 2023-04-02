Лига 1, 29 тур

Осер – Труа – 1:0

Гол: Ньянг, 73

Ренн – Ланс – 0:1

Гол: Опенда, 31

Вечернюю программу в Лиге 1 открывали команды, борющиеся за выживание. Осер с первых минут завладел инициативой на правах хозяев. Первый острый момент у ворот Труа возник уже на третьей минуте матча. Готье Эн удачно подал штрафную, но Альбин не сумел замкнуть. Все попытки начать атаки подопечных Киснорбо проваливались благодаря слаженной работе бургундцев. Обе команды демонстрировали дисциплину в защите, что неудивительно. Пропущенный гол мог стоить очень дорого. Первый тайм голов не принес. Во второй половине игры ни Труа, ни Осер не хотели рисковать. Единственный гол залетел на 73 минуте, его автором стал Мбайе Ньянг.

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В другом матче встречали претенденты на зону еврокубков. Ренн на своем поле принимал Ланс. Хозяева начали встречу очень вяло. Подопечные Франка Эса постоянно пытались найти подходы к штрафной Стива Манданда. Ренн ничем не мог ответить и только отбивался. "Красно-золотые" смогли превратить все свои моменты в гол на 31 минуте. Отличился Лои Опенда, являющийся лучшим бомбардиром команды. Ренн проснулся только к концу первого тайма. Токо-Экамби пробил с 10 метров, но мяч прошел мимо ворот.

Вторая половина игры началась с контроля Ланса. Соток на 47 минуте имел возможность удвоить преимущество своей команды, но ошибся. Бретонцы провели несколько быстрых атак, но ничем интересным они не закончились. Несмотря на то, что Ренн контролировал мяч, продвинуться с ним к воротам было почти невозможно, потому, что Ланс перекрывал все свободные зоны. Игра в середине второго тайма была сосредоточена в центре поля.

Подопечные Франка Эса не рисковали идти вперед и уверенно контролировали пространство. На 70-й минуте Ренн провел быструю и острую атаку, но Брис Самба прекрасно сыграл ногами и не позволил Калимуэндо сравнять счет. Это было первое попадание подопечных Женезио в створ ворот. Гол Ренн забил на 87-й минуте матча, но арбитр зафиксировал офсайд. В итоге "красно-золотые" удержали свое преимущество.

Победа позволила Осеру подняться на 16-е место в турнирной таблице, а Труа так и остался в красной зоне. Ланс имеет равное количество очков с Марселем, обе команды набрали по 60 баллов. А Ренн рискует потерять пятую строчку.

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