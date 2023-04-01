Португальський наставник Паулу Фонсека відреагував на інформацію про можливе припинення співпраці з французьким клубом.

"У мене контракт ще на рік. Я дуже радий бути тут. Це правда, що ми розпочали підготовку до наступного сезону разом із президентом.

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Я повністю зосереджений на Ліллі та на останніх матчах сезону. Моє майбутнє у Ліллі", – цитує Фонсеку SuiveurLillois.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що португальський фахівець влітку може замінити Роя Ходжсона на посаді головного тренера англійського Крістал Пелас.

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