Фонсека прокоментував чутки про відхід з Лілля – екс-тренера Шахтаря сватають в АПЛ
1 квітня 12:52 - Читать на русском
Португальський наставник Паулу Фонсека відреагував на інформацію про можливе припинення співпраці з французьким клубом.
"У мене контракт ще на рік. Я дуже радий бути тут. Це правда, що ми розпочали підготовку до наступного сезону разом із президентом.
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Я повністю зосереджений на Ліллі та на останніх матчах сезону. Моє майбутнє у Ліллі", – цитує Фонсеку SuiveurLillois.
Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що португальський фахівець влітку може замінити Роя Ходжсона на посаді головного тренера англійського Крістал Пелас.
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