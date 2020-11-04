Лана Дель Рей стане окрасою фільму про Ліверпуль – співачка зворушливо виконала гімн мерсисайдців
Культова виконавиця Лана Дель Рей долучилась до історії "червоних".
Американська співачка Лана Дель Рей записала кавер на пісню You'll Never Walk Alone, яка є гімном футбольного клубу Ліверпуль.
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Акапельна версія виконавиці буде використана у новому документальному фільмі про "червоних", про що сама Лана повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
До слова, Дель Рей – давня прихильниця Ліверпуля і у 2013 році відвідувала Енфілд – домашній стадіон команди Юргена Клоппа.
Нагадаємо, пісня You'll Never Walk Alone була написана дуетом композитора Річарда Роджерса і поета Оскара Хаммерстайна у 1940-х роках для бродвейського мюзиклу "Carousel". Пісня набула нового значення після катастрофи на стадіоні Хіллсборо у 1989 році, коли в результаті тисняви загинуло 96 фанатів Ліверпуля.
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