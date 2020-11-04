Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Ліверпуль, стартував о 22:00. Зустрічалися лідери групи D. Ліверпуль із максимальною кількістю очок (6) очолював квартет, Аталанта розташувалася на другій сходинці – 4 бали.

Минулого вікенду обидва суперники провели успішну репетицію у матчах національних чемпіонатів. Чемпіон Англії у вольовому стилі впорався із Вест Хемом, натомість бергамаски не без допомоги Руслана Маліновського обіграли Кротоне. Щоправда, цей матч українець розпочав із лави запасних.

Аталанта – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це було

Вже на 2-ій хвилині Діогу Жота здійснив рейд практично через півполя, увійшов у штрафний майданчик і безперешкодно пробив – Спортьєлло впорався. На 13-ій хвилині Мане приклався з-за меж штрафного – кіпер переводить м’яч через поперечку. Через дві хвилини перша небезпека біля воріт гостей: це Муріель під наглядом двох оборонців зумів пробити, але прямо в Аліссона.

Відповідь Ліверпуля була результативною. Арнольд виконав прекрасне закидання на Жоту, новачок мерсисайдців уникнув офсайду, а також протидії Паломіно, який намагався сфолити, і холоднокровно перекинув Спортьєлло – 0:1.

Через три хвилини Аталанта могла зрівнювати завдяки Аліссону, який не зовсім впевнено зреагував на удар Муріеля. Гра заспокоїлася більш, ніж на 10 хвилин, а потім своє вагоме слово знову сказав Жота. Португалець прийняв м’яч на куті воротарського майданчика і, не помітивши Хатебура, чітко пробив під ближню стійку – 0:2. Закривати гру міг Мане, але його обвідний удар потягнув Спортьєлло.

Початок другого тайму став для господарів кошмаром. Упродовж семи хвилин Ліверпуль забив тричі, до того ж Салах і Жота реалізували футбольні буліти при повному провалі оборони Аталанти – 0:5. Команду Гасперіні оживили удари Сапати (гостей врятувала хрестовина, а через кілька хвилин – Аліссон) і вихід Руслана Маліновського на поле за 27 хвилин до кінця основного часу.

Українець справді додав креативу Аталанті. Кілька разів виконував гострі передачі, а також приклався по воротах. Водночас і Ліверпуль міг збільшувати перевагу. Чого лише варте ще одне рандеву Салаха із голкіпером на 84-ій хвилині – цього разу Спортьєлло впорався.

Ефектна перемога закріпила Ліверпуль на першій сходинці групи D із максимальними 9-ма очками. Аталанта опускається на третю сходинку, поступаючись за додатковими показниками Аяксу (по 4 очки).

План Гасперіні провалився

Яким би не був план на гру від наставника Аталанти, він не спрацював. Господарям не вдалося нав’язати свою ініціативу, не було високого пресингу і навіть в обороні італійська команда не спромоглася зіграти більш-менш зібрано. "Богиня" традиційно багато пропускає – у шести турах Серії А отримала у власні ворота аж 13 м’ячів, тобто, у середньому понад 2 за матч. Проти Ліверпуля з його стрімкими флангами і вбивчим тріо у нападі це нічого доброго не віщувало. Гасперіні не зумів проявити тактичної гнучкості, хитрості. Його підопічні зіграли, як і зазвичай. Чемпіони Англії читали свого опонента, наче розкриту книгу.

Аталанта забула вийти із роздягальні

У попередньому турі ЛЧ проти Аякса бергамаски також горіли після першого тайму з рахунком 0:2. Але тоді зуміли зібратися і в другому таймі повністю перевернули гру, врятувавши одне очко. Ліверпуль не став очікувати, поки господарі вирушать у похід за камбеком, а вдарив на випередження.

Упродовж семи хвилин гру було зроблено. Жота оформив хет-трик, ще по голу записали до свого активу Салах і Мане. В усіх трьох випадках оборонці Аталанти – Толой, Джімшіті і Паломіно – виглядали відвертими клоунами, програючи у швидкості ліверпульським спринтерам. На 54-ій хвилині матчу можна було спокійно давати фінальний свисток.

Феноменальний Жота і проблеми без ван Дейка

Діогу Жота – абсолютно найкращий гравець цього матчу. Вишуканий хет-трик підкріплений оцінкою від статистичного ресурсу Sofa Score – 9,0 балів. Португалець просто-таки феєрить на старті: до трьох голів у чемпіонаті додав вже 4 влучні постріли у чемпіонській лізі. Тут він ділить першу сходинку бомбардирських перегонів із Маркусом Рашфордом. Поки немає ані найменшого приводу засумніватися, що понад 40 мільйонів євро, викладених за трансфер екс-лідера Вулвз, не відповідають його таланту.

Чому ж тоді Клопп, при рахунку 5:0 на свою користь, виглядав незадоволеним і навіть нарвався на гірчичник від Овідіу Хацегана? Ймовірно, тренера непокоїла гра центру оборони, який вчиться жити без Вірджила ван Дейка. Ріс Вільямс і Джо Гомес – славні хлопці, але вони занадто багато дозволяли Аталанті, особливо – настирному Сапаті. Дуван частенько прочавлював опонентів – гостей від парочки голів врятував лише нефарт форварда і блискуча реакція Аліссона. У бразильського кіпера, за версією Sofa Score, третя оцінка в команді після Жоти і Мане. Він виконав шість непростих сейвів. Ліверпуль – одна з двох команд, які у цьому розіграші ЛЧ ще не пропускали. Подякуйте Аліссону.

А що Маліновський?

Руслан прекрасно зарекомендував себе минулого вікенду проти Кротоне, але й це не переконало Гасперіні довіритися українцеві у стартовому складі. Він кинув нашого легіонера у бій лише на 63-ій хвилині, коли гру вже було програно з тріском.

До честі Маліновського, навіть за таких трагічних обставин він зумів себе проявити і покращив гру команди. Завдав одного удару із середньої дистанції (в руки Аліссону), виконав розкішний черпачок на Ламмерса, вивів на вбивчу позицію Сапату, подавав кутові. Sofa Score визнали українця найкращим гравцем матчу у складі Аталанти – 7,6 балів. Схожої думки дотримуються і на Who Scored – 7 балів для Руслана. Стільки ж лише у Сапати.

Щоправда, навряд чи такі оцінки потішать его нашого збірника. У четвертому турі Аталанту очікує візит на Енфілд, де цілком ймовірною є ще одна поразка. І це на фоні Аякса, який активно нарощує очковий доробок. Перспективи італійського клубу у Лізі чемпіонів під серйозною загрозою.

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