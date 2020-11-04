Американская певица Лана Дель Рей записала кавер на песню You'll Never Walk Alone, которая является гимном футбольного клуба Ливерпуль.

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Акапельная версия исполнительницы будет использована в новом документальном фильме о "красных", о чем сама Лана сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, Дель Рей – давняя поклонница Ливерпуля и в 2013 году посещала Энфилд – домашний стадион команды Юргена Клоппа.

Напомним, песня You'll Never Walk Alone была написана дуэтом композитора Ричарда Роджерса и поэта Оскара Хаммерстайна в 1940-х годах для бродвейского мюзикла "Carousel". Песня приобрела новое значение после катастрофы на стадионе Хиллсборо в 1989 году, когда в результате давки погибли 96 фанатов Ливерпуля.

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