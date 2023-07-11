Український захисник Евертона Віталій Миколенко розповів, як екс-тренер "ірисок" Френк Лемпард налаштовував його на матчі АПЛ після трансферу з Динамо.

"З Лемпардом я працював майже рік. Це хороша людина, яка дала мені шанс грати в Евертоні.

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Якось він викликав мене до свого кабінету і став показувати нарізки моїх вдалих дій у матчах Ліги чемпіонів із Баварією та Барселоною, за збірну України.

Він сказав мені: "Дивися, ти – топ-гравець. Мало хто у нашій команді грав на цьому рівні. Тобі просто потрібно трохи розслабитись. Наступний матч я грав у складі і не випадав з нього до кінця сезону", – розповів Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, українець грав під керівництвом Лемпарда до січня 2023 року, поки Френка не відправили у відставку. За цей час Миколенко провів за "ірисок" 35 матчів, в яких забив 1 гол.

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