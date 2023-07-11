Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко рассказал, как экс-тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард настраивал его на матчи АПЛ после трансфера с Динамо.

"С Лэмпардом я работал почти год. Это хороший человек, который дал мне шанс играть в Эвертоне.

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Однажды он вызвал меня в свой кабинет и стал показывать нарезки моих удачных действий в матчах Лиги чемпионов с Баварией и Барселоной, за сборную Украины.

Он сказал мне: "Смотри, ты – топ-игрок. Мало кто в нашей команде играл на этом уровне. Тебе просто нужно немного расслабиться. Следующий матч я играл в составе и не выпадал из него до конца сезона", – рассказал Миколенко в интервью YouTube-канала Sportarena.

Напомним, украинец играл под руководством Лэмпарда до января 2023 года, пока Фрэнка не отправили в отставку. За это время Миколенко провел за "ирисок" 35 матчей, в которых забил 1 гол.

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