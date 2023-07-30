Нападник Маноло Габ'ядіні буде оговтуватися від вильоту зі Серії А в теплих ОАЕ.

Аль-Наср оголосив про перехід 31-річного форварда зі Сампдорії. Не слід плутати цей клуб зі саудівським Аль-Насром, за який виступає Кріштіану Роналду.

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Габ'ядіні попередні чотири сезони відіграв за Сампдорію. У минулій кампанії нападник відзначився 7 голами та 3 асистами у 35 матчах Серії А. Втім, це не врятувало генуезців від останнього місця і ганебного вильоту.

Аль-Наср вирішив презентувати новачка у максимально італійському стилі. Габ'ядіні під'їхав до стадіону на жовтому Ламборджині, а на фоні грають хіти Андреа Бочеллі та Адріано Челентано.

العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني ??

Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn — AL NASR SC (@ALNasrSC) July 29, 2023

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