Ламборджині, хіти Челентано і Бочеллі – екс-форвард збірної Італії ефектно приїхав у Аль-Наср, але не до Роналду
Нападник Маноло Габ'ядіні буде оговтуватися від вильоту зі Серії А в теплих ОАЕ.
Аль-Наср оголосив про перехід 31-річного форварда зі Сампдорії. Не слід плутати цей клуб зі саудівським Аль-Насром, за який виступає Кріштіану Роналду.
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Габ'ядіні попередні чотири сезони відіграв за Сампдорію. У минулій кампанії нападник відзначився 7 голами та 3 асистами у 35 матчах Серії А. Втім, це не врятувало генуезців від останнього місця і ганебного вильоту.
Аль-Наср вирішив презентувати новачка у максимально італійському стилі. Габ'ядіні під'їхав до стадіону на жовтому Ламборджині, а на фоні грають хіти Андреа Бочеллі та Адріано Челентано.
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