Нападающий Маноло Габьядини будет приходить в себя от вылета из Серии А в теплых ОАЭ.

Аль-Наср объявил о переходе 31-летнего форварда из Сампдории. Не следует путать этот клуб с саудовским Аль-Насром, за который выступает Криштиану Роналду.

Роналду устроил истерику после отмененного гола – досталось оператору, экс-тренер Шахтера успокаивал

Габьядини предыдущие четыре сезона отыграл за Сампдорию. В прошлой кампании нападающий отметился 7 голами и 3 ассистами в 35 матчах Серии А. Впрочем, это не спасло генуэзцев от последнего места и позорного вылета.

Аль-Наср решил представить новичка в максимально итальянском стиле. Габьядини подъехал к стадиону на желтом Ламборджини, а на фоне играют хиты Андреа Бочелли и Адриано Челентано.

العميد النصراوي يعزز هجومة بالمحرك الايطالي مانولو غابياديني ??

Al Nasr support its line of attack with the Italian striker Manolo Gabbiadini pic.twitter.com/xio8m4YWEn — AL NASR SC (@ALNasrSC) July 29, 2023

Золотые 80-е: когда босс Ярмоленко был пацаном, в Вердере пили по 100 грамм, Марадона не подсел на наркоту и еще 27 фото