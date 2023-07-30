Роналду влаштував істерику після скасованого гола – дісталося оператору, екс-тренер Шахтаря заспокоював
09:47 - Читать на русском
Кріштіану Роналду дуже болісно переживає свою серію "сухих" матчів.
Аль-Наср зустрічався з Аль-Шабабом в першому турі групового етапу Арабської ліги чемпіонів.
Поєдинок завершився нульовою нічиєю, а Роналду вийшов лише на останні півгодини. 38-річний португалець дуже швидко забив, проте гол скасували через мінімальний офсайд.
Форвард Аль-Насра не зміг заспокоїтися навіть після фінального свистка. Роналду розмахував руками, бурмотів собі щось під ніс і бризкав водою у бік оператора, який ходив поруч. Головний тренер Аль-Насра Луїш Каштру ледь заспокоїв підопічного, який не може забити у 5 матчах поспіль.
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