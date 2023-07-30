Аль-Наср зустрічався з Аль-Шабабом в першому турі групового етапу Арабської ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, а Роналду вийшов лише на останні півгодини. 38-річний португалець дуже швидко забив, проте гол скасували через мінімальний офсайд.

Pues con esta toma parece que se confirma...otro gol legal anulado a Cristiano Ronaldo.



¿Cuántos van ya? pic.twitter.com/DeDj4thpCs — CR7STIANISMO (@Cr7stianismo_) July 28, 2023

Форвард Аль-Насра не зміг заспокоїтися навіть після фінального свистка. Роналду розмахував руками, бурмотів собі щось під ніс і бризкав водою у бік оператора, який ходив поруч. Головний тренер Аль-Насра Луїш Каштру ледь заспокоїв підопічного, який не може забити у 5 матчах поспіль.

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