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Лаллана збирається проігнорувати прохання Клоппа – на гравця вже є два претенденти

09:48 1312 Читать на русском
Лаллана збирається проігнорувати прохання Клоппа – на гравця вже є два претенденти
Адам Лаллана / Daily Mail

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана має намір перейти в команду, у якій матиме стабільну ігрову практику.

Попри прохання наставника "червоних" Юргена Клоппа, який вмовляв гравця продовжити контракт на рік, Лаллана має інші плани, інформує Daily Mail. 31-річний футболіст хоче покинути Ліверпуль і знайти команду, у якій він матиме стабільну ігрову практику.

За інформацією джерела, на Лаллану претендують Арсенал і Тоттенхем. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета перебуває в пошуку гравців для позиційної гри в атаці, і варіант з підписанням Лаллани – один із пріоритетних для лондонського клубу. Щодо Тоттенхема, то "шпори" мають намір замінити Лалланою Крістіана Еріксена, який перейшов в Інтер.

До слова, у поточному сезоні Лаллана зіграв за Ліверпуль 17 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. Його контракт з мерсисайдцями розрахований до 30 червня 2020 року.

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