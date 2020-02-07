Лаллана собирается проигнорировать просьбу Клоппа – на игрока уже есть два претендента

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана намерен перейти в команду, в которой будет иметь стабильную игровую практику.

Несмотря на просьбу наставника "красных" Юргена Клоппа, который уговаривал игрока продлить контракт на год, Лаллана имеет другие планы, информирует Daily Mail. 31-летний футболист хочет покинуть Ливерпуль и найти команду, в которой он будет иметь стабильную игровую практику.

По информации источника, на Лаллану претендуют Арсенал и Тоттенхэм. Главный тренер "канониров" Микель Артета находится в поиске игроков для позиционной игры в атаке, и вариант с подписанием Лалланы – один из приоритетных для лондонского клуба. Что касается Тоттенхэма, то "шпоры" намерены заменить Лалланой Кристиана Эриксена, который перешел в Интер.

К слову, в текущем сезоне Лаллана сыграл за Ливерпуль 17 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2020 года.

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