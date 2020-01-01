Лаллана вирішив покинути Ліверпуль наступного літа – Клопп має одне прохання до гравця

Півзахисник Ліверпуля Адам Лаллана має намір змінити клубну прописку після завершення поточного сезону.

31-річний футболіст після низки травм отримує дуже мало ігрового часу, тому готовий припинити свою співпрацю з мерсисайдцями після закінчення сезону, інформує The Telegraph.

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Контракт Лаллани з Ліверпулем розрахований до літа 2020 року. Головний тренер команди Юрген Клопп змирився з майбутнім відходом гравця, проте хотів би, щоб той продовжив чинну угоду на один рік – це дозволить клубу заробити на його трансфері.

Нагадаємо, Лаллана перейшов у Ліверпуль влітку 2014 року із Саутгемптона за 31 млн євро. У поточному сезоні він зіграв за "червоних" 9 матчів в АПЛ і забив 1 гол.

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