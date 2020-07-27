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Лаллана офіційно перейшов у Брайтон

27 липня 23:18 - Читать на русском
Лаллана офіційно перейшов у Брайтон
Адам Лаллана / ФК Брайтон

Досвідчений півзахисник Адам Лаллана змінив клубну прописку, оформивши перехід із Ліверпуля до Брайтона.

32-річний хавбек став гравцем Брайтона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До складу "чайок" Лаллана перебрався у статусі вільного агента. Сторони підписали 3-річний контракт. У новій команді Лаллана виступатиме під 14-м номером. Брайтон став четвертим клубом у його кар'єрі після Саутгемптона, Борнмута та Ліверпуля.

У сезоні 2019/20 Адам Лаллана провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Англія Адам Адам Лаллана Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Брайтон Брайтон Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії
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