Лаллана офіційно перейшов у Брайтон

32-річний хавбек став гравцем Брайтона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До складу "чайок" Лаллана перебрався у статусі вільного агента. Сторони підписали 3-річний контракт. У новій команді Лаллана виступатиме під 14-м номером. Брайтон став четвертим клубом у його кар'єрі після Саутгемптона, Борнмута та Ліверпуля.

У сезоні 2019/20 Адам Лаллана провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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