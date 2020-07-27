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Лаллана официально перешел в Брайтон

27 июля 23:18 - Читати українською
Лаллана официально перешел в Брайтон
Адам Лаллана / ФК Брайтон

Опытный полузащитник Адам Лаллана сменил клубную прописку, оформив переход из Ливерпуля в Брайтон.

32-летний хавбек стал игроком Брайтона, сообщает официальный сайт клуба.

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В лагерь "чаек" Лаллана перебрался в статусе свободного агента. Стороны подписали 3-летний контракт. В новой команде Лаллана будет выступать под 14-м номером. Брайтон стал четвертым клубом в его карьере после Саутгемптона, Борнмута и Ливерпуля.

В сезоне 2019/20 Адам Лаллана провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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