Лаллана хоче повернутися у Саутгемптон

Півзахисник англійського Ліверпуля Адам Лаллана в літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку.

31-річний хавбек запланував повернення у Саутгемптон перед стартом нового сезону, повідомляє The Express.

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Лаллана розчарований відсутністю ігрової практики в Ліверпулі (лише 13 матчів в АПЛ) й не має наміру залишатися на Енфілді. Місце в основній обоймі "червоних" півзахисник втратив через серію травм, а також успішну гру новачків минулого літа – Фабінью і Набі Кейта.

Тренерський штаб Ліверпуля нібито готовий відпустити Лаллану влітку за 13 млн фунтів. Півзахисник хоче повернутися на Сент-Мері'с, де провів 8 успішних сезонів і пройшов зі "святими" шлях від Ліги 1 до Прем'єр-ліги.

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