Лаллана хочет вернуться в Саутгемптон

Полузащитник английского Ливерпуля Адам Лаллана в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

31-летний хавбек запланировал возвращение в Саутгемптон перед стартом нового сезона, сообщает The Express.

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Лаллана разочарован отсутствием игровой практики в Ливерпуле (всего 13 матчей в АПЛ) и не намерен оставаться на Энфилде. Место в основной обойме "красных" полузащитник потерял из-за серии травм, а также успешной игры новичков прошлого лета – Фабинью и Наби Кейта.

Тренерский штаб Ливерпуля якобы готов отпустить Лаллану летом за 13 млн фунтов. Полузащитник хочет вернуться на Сент-Мэрис, где провел 8 успешных сезонов и прошел со "святыми" путь от Лиги 1 к Премьер-лиге.

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