Клуби Бундесліги домовилися про скасування матчів по понеділках з 2021 року

У німецькій Бундеслізі протягом декількох років відбудуться зміни в розкладі матчів.

Клуби ліги висловили солідарність з уболівальниками і домовилися про відмову від проведення матчів чемпіонату Німеччини по понеділках починаючи з сезону-2021/22, повідомляє Zeit Online.

Арбітр матчу Майнц – Фрайбург вивів команди з роздягальні після використання VAR, фанати господарів висловили протест проти матчів у понеділок

Зазначається, що саме тоді почне діяти новий телевізійний контракт.

Раніше вболівальники декількох клубів Бундесліги неодноразово виступали з протестами проти проведення матчів по понеділках, а також проводили акції, бойкотуючи зустрічі. У нинішньому сезоні заплановано ще кілька ігор, які повинні пройти в понеділок.