Клуби Бундесліги домовилися про скасування матчів по понеділках з 2021 року

Німеччина — 17:05 271
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Коноплянка у складі нерезультативного тріо повинен врятувати Шальке, – Bild
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Лунін отримав шанс заграти за Леганес у Прімері – головний переможець матчів збірної України має вийти на АлавесІспанія — 16:53 314
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Представник Барселони двічі зустрічався з Неймаром в ЛондоніІспанія — 16:35 289
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Наступний рік буде великим, або Філ Джонс і Де Хеа у нашій збірній: реакція соцмереж на матч Україна – ТуреччинаЗбірна України — 14:25 3438
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Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та БарселонуУкраїна — 14:14 2634
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