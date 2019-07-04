Ла Ліга презентувала календар на сезон 2019/20 – стало відомо, коли відбудеться Ель Класіко

В Іспанії відбулось жеребкування матчів наступного сезону Прімери.
Чеміпонат Іспанії на офіційному сайті презентував каледар матчів на сезон 2019/20.
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Вже у першому турі на вболівальників очікують видовищні двобої: Барселона завітає до Атлетіка, Реал поміряється силами із Сельтою, а віце-чемпіон Іспанії Атлетіко вдома прийматиме Хетафе.
Найочікуваніші протистояння "блаугранас" і "вершкових" відбудуться в столиці Каталонії 27 жовтня, а Мадрид прийматиме Ель Класіко 1 березня.
Турнір розпочнеться 18 серпня.
Розклад матчів першого туру:
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