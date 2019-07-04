toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ла Ліга презентувала календар на сезон 2019/20 – стало відомо, коли відбудеться Ель Класіко

4 липня 15:58 657 Читать на русском
Ла Ліга презентувала календар на сезон 2019/20 – стало відомо, коли відбудеться Ель Класіко
Ель Класіко / Фото La Liga

В Іспанії відбулось жеребкування матчів наступного сезону Прімери.

Чеміпонат Іспанії на офіційному сайті презентував каледар матчів на сезон 2019/20.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

Вже у першому турі на вболівальників очікують видовищні двобої: Барселона завітає до Атлетіка, Реал поміряється силами із Сельтою, а віце-чемпіон Іспанії Атлетіко вдома прийматиме Хетафе.

Найочікуваніші протистояння "блаугранас" і "вершкових" відбудуться в столиці Каталонії 27 жовтня, а Мадрид прийматиме Ель Класіко 1 березня.

Турнір розпочнеться 18 серпня.

Розклад матчів першого туру:

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа

blog_ava
Гельзін розповів, чому Олімпік очолив екс-гравець Реала Жуліо Сезар
06:30
1795
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Класіко Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
33
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук