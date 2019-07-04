Ла Лига представила календарь на сезон 2019/20 – стало известно, когда состоится Эль Классико

У Испании состоялась жеребьевка матчей следующего сезона Примеры.

Чемипонат Испании на официальном сайте представил каледар матчей на сезон 2019/20.

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Уже в первом туре болельщиков ожидают зрелищные поединки: Барселона посетит Бильбао, Реал померится силами с Сельтой, а вице-чемпион Испании Атлетико будет дома принимать Хетафе.

Самые ожидаемые противостояния "блаугранас" и "сливочных" состоятся в столице Каталонии 27 октября, а Мадрид будет принимать Эль Классико 1 марта.

Турнир начнется 18 августа.

Расписание матчей первого тура:

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