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Ла Ліга планує поновити чемпіонат 12 червня – Реал, Барселона та інші гратимуть в інтенсивному графіку

16:14 250 Читать на русском
Ла Ліга планує поновити чемпіонат 12 червня – Реал, Барселона та інші гратимуть в інтенсивному графіку
Кіке Сетьєн / EFE

Керівництво Ла Ліги визначилося з попереднім варіантом порятунку сезону 2019/20.

Іспанським клубам слід готуватися до відновлення матчів з 12 червня, інформує AS. Альтернативним варіантом буде 19 червня.

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Більшість команд вже розпочали тренування, ретельно дотримуючись всіх правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Задля максимальної компактності графік матчів доведеться суттєво змінити – по два матчі кожного тижня. До звичного вікенду (п'ятниця, субота, неділя) додадуться поєдинки в середині тижня (вівторок, середа, четвер). Ла Ліга сподівається, що чемпіонат вдасться закінчити до початку серпня, на який заплановане повернення Ліги чемпіонів.

Джерело додає, що відновлення чемпіонату дозволить клубам зберегти гроші телевізійників, які є значною частиною бюджетів багатьох представників Прімери.

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