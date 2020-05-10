Ла Лига планирует возобновить чемпионат 12 июня – Реал, Барселона и другие будут играть в интенсивном графике

Руководство Ла Лиги определилось с предварительным вариантом спасения сезона 2019/20.

Испанским клубам следует готовиться к возобновлению матчей с 12 июня, информирует AS. Альтернативным вариантом будет 19 июня.

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Большинство команд уже приступили к тренировкам, тщательно соблюдая все правила и рекомендации Министерства здравоохранения. Для максимальной компактности график матчей придется существенно изменить – по два матча каждую неделю. К привычному уикенду (пятница, суббота, воскресенье) добавятся поединки в середине недели (вторник, среда, четверг). Ла Лига надеется, что чемпионат удастся закончить к началу августа, на который запланировано возвращение Лиги чемпионов.

Источник добавляет, что возобновление чемпионата позволит клубам сохранить деньги телевизионщиков, которые являются значительной частью бюджетов многих представителей Примеры.

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