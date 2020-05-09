Дата повернення Ліги чемпіонів розкрита – подробиці від президента Ліона

Президент Ліона Жан-Мішель Ола поділився інформацією щодо проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Матч з Ювентусом підтверджений на п'ятницю, 7 серпня, в Турині і за зачиненими дверима. Якщо наші апеляції в чемпіонаті Франції не будуть успішними, то Ліон і ПСЖ будуть знищені командами з підготовкою, якої у нас немає.

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Ця криза завдасть французькому футболу збитків на 900 мільйонів євро до 30 червня. Вона може залишитися на все життя. Я не знаю, хто може вижити", – наводить слова Ола RMC Sport.

Додамо, що в першому матчі Ліон переміг Ювентус 1:0. Чемпіонат Франції вже офіційно завершений, тому у "ткачів" півроку не буде офіційних ігор перед битвою в Турині.

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