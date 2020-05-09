toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Дата повернення Ліги чемпіонів розкрита – подробиці від президента Ліона

9 травня 23:38 3612 Читать на русском
Дата повернення Ліги чемпіонів розкрита – подробиці від президента Ліона
Ліон – Ювентус / Getty Images

Президент Ліона Жан-Мішель Ола поділився інформацією щодо проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Матч з Ювентусом підтверджений на п'ятницю, 7 серпня, в Турині і за зачиненими дверима. Якщо наші апеляції в чемпіонаті Франції не будуть успішними, то Ліон і ПСЖ будуть знищені командами з підготовкою, якої у нас немає.

УЄФА розглядає несподіваний варіант проведення плей-офф Ліги чемпіонів

Ця криза завдасть французькому футболу збитків на 900 мільйонів євро до 30 червня. Вона може залишитися на все життя. Я не знаю, хто може вижити", – наводить слова Ола RMC Sport.

Додамо, що в першому матчі Ліон переміг Ювентус 1:0. Чемпіонат Франції вже офіційно завершений, тому у "ткачів" півроку не буде офіційних ігор перед битвою в Турині.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1

blog_ava
"Гей, жирний покидьку!": бомбардувальник Адебайо Акінфенва – габаритний форвард, який увійшов до Книги рекордів Гіннеса
13:00
7274
Теги
Ліга чемпіонів Головне Ювентус Ювентус Ліон Ліон Жан-Мішель Ола
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
9
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук