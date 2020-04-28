Україна та інші європейські чемпіонати отримали від УЄФА дедлайн на рішення про відновлення сезону

УЄФА визначився з крайніми термінами для вирішення подальшої долі футбольних змагань в країнах Європи.

Усі 55 національних асоціацій повинні відзвітувати про свою готовність чи неготовність до 25 травня, інформує Sky Sports.

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УЄФА піде назустріч усім країнам, навіть тим, які не зможуть організувати відновлення сезону. Натомість Нідерландам доведеться надавати окреме пояснення завчасному рішенню завершити свою першість. Пріоритетом футбольного союзу залишається проведення повноцінного сезону 2019/20 і визначення чемпіонств та місць в єврокубках за спортивним принципом.

Додамо, що в Україні загальнонаціональний карантин продовжений до 11 травня, тому в УАФ буде лише два тижні для оцінки ситуації і ухвалення остаточного рішення щодо відновлення змагань.

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