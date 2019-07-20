Ла Ліга може не встигнути підготувати VAR до початку сезону

Перші тури Ла Ліги можуть пройти без системи VAR.

В Ла Ліги офіційно змінився постачальник техніки VAR, передає Marca.

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В минулому сезоні технічним спонсором чемпіонату Іспанії була компанія Mediapro, але з нового сезону обладнання встановлюватиме компанія Hawk-Eye Innovations Ltd.

Керівники Ла Ліги переживають, що новий постачальник техніки може не встигнути підготувати використання системи VAR до нового сезону. Швидше за все, перший і другий тури Ла Ліги пройдуть без використання VAR.

Відзначимо, що з нинішнього сезону VAR буде використовуватися також і в іспанській Сегунді, в якій виступає українець Роман Зозуля у складі Альбасете.

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