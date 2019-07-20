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Ла Лига может не успеть подготовить VAR до начала сезона

13:41 10 Читати українською
Ла Лига может не успеть подготовить VAR до начала сезона
VAR / Medium

Первые туры Ла Лиги могут пройти без системы VAR.

У Ла Лиги официально сменился поставщик техники VAR, передает Marca.

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В прошлом сезоне техническим спонсором чемпионата Испании была компания Mediapro, но с нового сезона оборудование будет устанавливать компания Hawk-Eye Innovations Ltd.

Руководители Ла Лиги переживают, что новый поставщик техники может не успеть подготовить использования системы VAR к новому сезону. Скорее всего, первый и второй туры Ла Лиги пройдут без использования VAR.

Отметим, что с нынешнего сезона VAR будет использоваться также и в испанской Сегунде, в которой выступает украинец Роман Зозуля в составе Альбасете.

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Теги
Испания Ла Лига Видеоассистент арбитра (VAR)
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