Форвард Барселони Ліонель Мессі зробив свій крок у скандальній історії з його можливим відходом з клубу.

Батько Мессі, який є за сумісництвом агентом гравця, надіслав офіційну відповідь президенту Ла Ліги Хав'єру Тебасу щодо контракту його сина з Барселоною, повідомляє Marca.

Мессі вирішив залишитись у Барселоні, – Marca

Зазначається, що клаусула у розмірі 700 млн євро, яка прописана в угоді, не є дійсною з кінця минулого сезону, якщо гравець в односторонньому порядку вирішить покинути клуб.

"Ми не знаємо, який контракт Ла Ліга аналізувала, і на якій підставі вони роблять висновок про те, що сума викупу діє. Пункт про клаусулу застосовується у випадку, якщо гравець вирішить наполягати на односторонньому розриві того ж самого контракту. Частина заяви Ла Ліги, яка стосується 700 млн євро, – це помилка", – йдеться у листі Мессі-старшого.

Також, Хорхе звинуватив Тебаса в упередженому ставленні до цієї ситуації, додавши, що той зробив "очевидну помилку", зробивши заяву з приводу контракту Мессі з Барселоною.

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