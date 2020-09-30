Баварія в минулому сезоні оформила "золотий дубль", тому в Суперкубку Німеччини зустрілася з віце-чемпіоном Бундесліги – дортмундською Борусією. Der Klassiker на Альянц Арені обслуговувала Бібіана Штайнхаус – звітний матч став прощальним для легендарної жінки-арбітра, вона завершує кар'єру.

Головні тренери в умовах насиченого графіка провели ротацію на другорядний турнір. Гансі Флік випустив в основі Хаві Мартінеса та Толіссо, зігравши за схемою 4-3-3 з Кімміхом у ролі "вісімки". Люсьєн Фавр у центрі поля зробив ставку на Дауда та Ділейні. Марко Ройс вперше з лютого вийшов у стартовому складі Борусії, свій шанс на лівому фланзі отримав Пасслак.

The Bundesliga says "Thank you!" to Bibiana Steinhaus, who is overseeing her final game as a referee tonight #Supercup2020 #FCBBVB pic.twitter.com/aAacfyaXxi — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 30, 2020

На старті зустрічі пішла гра без моментів, але ініціативою володіла Баварія. Дортмундці намагалися виходити в атаку через короткий пас, але раз по раз натикалися на пресинг суперника. На 10-й хвилині Кімміх головою завдав першого удару по воротах – Хітц легко впорався.

Однак незабаром "ротен" відкрили рахунок. Все розпочалося з кутового біля воріт Нойєра. Павар виграв повітря, Девіс і Коман доправили м'яч у фінальну частину, Мюллєр знайшов Лєвандовскі, а той викотив на удар Толіссо. Французький хавбек результативно завершив швидкий випад. Краса!

У середині тайму Кімміх і Ройс перевірили пильність воротарів нескладними ударами, а на 32-й хвилині Баварія закріпила перевагу. Девіс вирізав розкішну подачу на дальню стійку, а Мюллєр у верховій боротьбі знищив Пасслака та переправив м'яч у сітку.

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Мюнхен вів гру, але не зумів повністю обмежити гостроту біля власних воріт. Борусія намагалася відповідати та вмикати активний пресинг. Наприкінці першого тайму це допомогло скоротити відставання в рахунку. Баварія погано розіграла через правий фланг, втратила м'яч, а "джмелі" в чотири дотики забили. Ройс на Холанда, той далі на Брандта, а Юліан розстріляв ворота!

Інтрига відродилася, хоча за хвилину до цього Баварія могла довести справу до розгрому. Французькі хавбеки "ротен" знову після стандарту біля власних воріт вибігли в контратаку, але Коман не зумів приборкати пас Толіссо та "запоров" момент.

На старті другого тайму гостріше діяли вже дортмундці. Швидкий гол на контратаці мав забивати Меньє. Холанд і Дауд створили бельгійцю відмінну нагоду, однак він зарядив по горобцях – Люсьєн Фавр відреагував грубою лайкою.

Втім, Борусія все ж зрівняла рахунок. І зробила це досить оперативно – знову завдяки пресингу. Лєвандовскі жорстко зустріли в центрі поля, Ділейні підхопив м'яч та віддав вертикальний пас між двома центрбеками на Холанда. Норвезький монстр з легкістю розстріляв Нойєра!

А от наступну дуель Ерлінг програв капітану Баварії. Мюнхенці втратили м'яч у центрі поля, висока лінія оборони не встигла відреагувати на рух Холанда, завдяки чому форвард вирвався на побачення з Нойєром. Цього разу голкіпер дивовижним сейвом врятував ворота.

When Manuel Neuer’s doing his thing ? pic.twitter.com/3yHt0dPbIb — B/R Football (@brfootball) September 30, 2020

Тим часом Баварія від початку тайму навіть не підбиралася до воріт Хітца. Вже ближче до фінального свистка мюнхенці закрили суперника на його половині та почали заходити у штрафний майданчик. Заміни Люсьєна Фавра не допомогли втримати гру під контролем.

Ключовий епізод трапився на 82-й хвилині. Кімміх у центрі поля вихопив м'яч в Ділейні, підключив Лєвандовскі та відкрився під зворотний пас. З першим ударом Кімміха голкіпер впорався, однак той в падінні примудрився зіграти на добиванні! Знову Йозуа прибиває Борусію – як і в попередньому "классікері" в рамках Бундесліги.

Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:2 на користь Баварії. Мюнхенці виграли яскравий Суперкубок Німеччини та завоювали всі можливі трофеї в цьому році. Неймовірно! Однак сьогодні Дортмунд дав великій команді Гансі Фліка гідний бій.

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