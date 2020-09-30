Баварія перестріляла Борусію в яскравому Суперкубку Німеччини – Кімміх знову підписує Дортмунду вирок
Мюнхенці обіграли дортмундців у Суперкубку Німеччини (2:3). Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Баварія в минулому сезоні оформила "золотий дубль", тому в Суперкубку Німеччини зустрілася з віце-чемпіоном Бундесліги – дортмундською Борусією. Der Klassiker на Альянц Арені обслуговувала Бібіана Штайнхаус – звітний матч став прощальним для легендарної жінки-арбітра, вона завершує кар'єру.
Головні тренери в умовах насиченого графіка провели ротацію на другорядний турнір. Гансі Флік випустив в основі Хаві Мартінеса та Толіссо, зігравши за схемою 4-3-3 з Кімміхом у ролі "вісімки". Люсьєн Фавр у центрі поля зробив ставку на Дауда та Ділейні. Марко Ройс вперше з лютого вийшов у стартовому складі Борусії, свій шанс на лівому фланзі отримав Пасслак.
На старті зустрічі пішла гра без моментів, але ініціативою володіла Баварія. Дортмундці намагалися виходити в атаку через короткий пас, але раз по раз натикалися на пресинг суперника. На 10-й хвилині Кімміх головою завдав першого удару по воротах – Хітц легко впорався.
Однак незабаром "ротен" відкрили рахунок. Все розпочалося з кутового біля воріт Нойєра. Павар виграв повітря, Девіс і Коман доправили м'яч у фінальну частину, Мюллєр знайшов Лєвандовскі, а той викотив на удар Толіссо. Французький хавбек результативно завершив швидкий випад. Краса!
У середині тайму Кімміх і Ройс перевірили пильність воротарів нескладними ударами, а на 32-й хвилині Баварія закріпила перевагу. Девіс вирізав розкішну подачу на дальню стійку, а Мюллєр у верховій боротьбі знищив Пасслака та переправив м'яч у сітку.
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Мюнхен вів гру, але не зумів повністю обмежити гостроту біля власних воріт. Борусія намагалася відповідати та вмикати активний пресинг. Наприкінці першого тайму це допомогло скоротити відставання в рахунку. Баварія погано розіграла через правий фланг, втратила м'яч, а "джмелі" в чотири дотики забили. Ройс на Холанда, той далі на Брандта, а Юліан розстріляв ворота!
Інтрига відродилася, хоча за хвилину до цього Баварія могла довести справу до розгрому. Французькі хавбеки "ротен" знову після стандарту біля власних воріт вибігли в контратаку, але Коман не зумів приборкати пас Толіссо та "запоров" момент.
На старті другого тайму гостріше діяли вже дортмундці. Швидкий гол на контратаці мав забивати Меньє. Холанд і Дауд створили бельгійцю відмінну нагоду, однак він зарядив по горобцях – Люсьєн Фавр відреагував грубою лайкою.
Втім, Борусія все ж зрівняла рахунок. І зробила це досить оперативно – знову завдяки пресингу. Лєвандовскі жорстко зустріли в центрі поля, Ділейні підхопив м'яч та віддав вертикальний пас між двома центрбеками на Холанда. Норвезький монстр з легкістю розстріляв Нойєра!
А от наступну дуель Ерлінг програв капітану Баварії. Мюнхенці втратили м'яч у центрі поля, висока лінія оборони не встигла відреагувати на рух Холанда, завдяки чому форвард вирвався на побачення з Нойєром. Цього разу голкіпер дивовижним сейвом врятував ворота.
Тим часом Баварія від початку тайму навіть не підбиралася до воріт Хітца. Вже ближче до фінального свистка мюнхенці закрили суперника на його половині та почали заходити у штрафний майданчик. Заміни Люсьєна Фавра не допомогли втримати гру під контролем.
Ключовий епізод трапився на 82-й хвилині. Кімміх у центрі поля вихопив м'яч в Ділейні, підключив Лєвандовскі та відкрився під зворотний пас. З першим ударом Кімміха голкіпер впорався, однак той в падінні примудрився зіграти на добиванні! Знову Йозуа прибиває Борусію – як і в попередньому "классікері" в рамках Бундесліги.
Фінальний свисток зафіксував рахунок 3:2 на користь Баварії. Мюнхенці виграли яскравий Суперкубок Німеччини та завоювали всі можливі трофеї в цьому році. Неймовірно! Однак сьогодні Дортмунд дав великій команді Гансі Фліка гідний бій.
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