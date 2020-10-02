Манчестер Юнайтед оголосив про оренду Перейри в Серію А
Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Андреас Перейра сезон 2020/21 проведе в італійській Серії А. Римський Лаціо орендував бразильця з бельгійським паспортом.
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Перейра вже прибув до Італії. Незабаром Лаціо оголосить про його підписання – бразильцю залишилося пройти медогляд і владнати інші формальності. Перейра раніше двічі виступав в оренді. Він захищав кольори іспанських Гранади та Валенсії.
У сезоні 2019/20 Андреас Перейра провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.
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