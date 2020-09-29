Мікаель Кюїзонс незабаром перейде з Баварії в Лідс, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Твіттері. Баварія дала французу дозвіл на трансфер, а клуб Б'єлси запропонував 20 млн євро за хавбека. Особисті деталі контракту вже також узгоджені.

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Цікаво, що Мікаелю Кюїзонсу не надто вдається ладнати з одноклубниками, що теж відіграє важливу роль у трансфері. На останньому тренуванні Роберт Лєвандовскі грубо сфолив на французові. Той намагався з'ясувати стосунки словами та жестами, але нарвався на тотальний ігнор від лідера команди. Втрясти ситуацію Гансі Фліку не вдалося.

Загалом за основну команду Баварії Кюїзонс провів лише 11 поєдинків у всіх турнірах, відзначився голом та асистом. До мюнхенців француз приєднався минулого року за 10 млн євро з Борусії М.

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Altercation in today's training between Robert Lewandowski and Mickaël Cuisance. Lewandowski fouled the Frenchman who lied on the ground for a while. Cuisance then went towards Lewandowski while gesticulating and scolding him. The Pole didn't give Cuisance a look [Bild] pic.twitter.com/WZLeNBSVGl — Quadruple Winners (@iMiaSanMia) September 28, 2020