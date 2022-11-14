Массіміліано Алегрі відмовиться від схеми 3-5-2 на користь 4-2-3-1.

Після перерви на чемпіонат світу головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі планує прищепити своїй команді абсолютно нову схему, яку "стара синьйора" цього сезону ще не застосовувала. Як інформує Твіттер JuveFC, посилаючись на Gazzetta dello Sport, мова йде про схему 4-2-3-1.

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Повідомляється, що в рамках цієї формації Федеріко К'єза займе позицію десятого номера, на флангах атаки діятимуть Костич та Ді Марія, а Влаховіч застовпить за собою місце єдиного центрфорварда.

Згідно з джерелом, за два місця в опорній зоні буде серйозна конкуренція між Полем Погба, Адрієном Рабйо, Мануелем Локателлі та Леандро Паредесом.

На старті сезону Ювентус діяв за схемою 4-4-2, а останнім часом Аллегрі волів вибудовувати свою команду в рамках системи 3-5-2.

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