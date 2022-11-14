Туринці продовжили переможну серію в чемпіонаті Італії, розгромивши Лаціо в 15-му турі. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший тайм ледь не завершився нулями, але перед перервою Мойзе Кін таки відкрив рахунок, перекинувши воротаря. У другому таймі нападник оформив дубль, вдало зігравши на добиванні після удару Костіча.

Ювентус розгромив Лаціо, піднявшись на третю позицію – туринці виграли в шостому поспіль матчі Серії А

Крапку в матчі на останніх хвилинах поставив Аркадіуш Мілік, який замкнув передачу К'єзи. 3:0 – Ювентус після провального старту сезону набрав хід. Туринці виграли вже 6 матчів чемпіонату поспіль із загальною різницею 12:0.

Команда Массіміліано Аллегрі набрала 31 очко і піднялася на 3 місце. Лаціо опустився на 4, маючи на бал менше. У Інтера теж 30 балів, у Роми та Аталанти – по 27. Лідирує Наполі, який набрав вже 41 пункт.