После перерыва на чемпионат мира главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри планирует привить своей команде абсолютно новую схему, которую "старая синьора" в этом сезоне ещё не применяла. Как информирует Твиттер JuveFC, ссылаясь на Gazzetta dello Sport, речь идёт о схеме 4-2-3-1.

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Сообщается, что в рамках этой формации Федерико Кьеза займёт позицию десятого номера, на флангах атаки будут действовать Костич и Ди Мария, а Влахович застолбит за собой место единственного центрфорварда.

Согласно источнику, за два места в опорной зоне будет серьёзная конкуренция между Полем Погба, Адриеном Рабьо, Мануэлем Локателли и Леандро Паредесом.

На старте сезона Ювентус действовал по схеме 4-4-2, а в последнее время Аллегри предпочитал выстраивать свою команду в рамках системы 3-5-2.

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