У Салернітани прогнозовано виникли проблеми з реєстрацію на новий сезон Серії А.

Як відомо, клуб належить компаніям сина та зятя президента Лаціо Клаудіо Лотіто. Згідно з правилами, у одному дивізіоні не може бути дві команди, якими володіє одна сім'я.

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Салернітана у минулому розіграші Серії В посіла друге місце й завоювала путівку в еліту. Щоб пройти реєстраціо потрібно було змінити власників, але це так і не вдалося. Компанії Енріко Лотіто та Марко Моццароми намагалися знайди вихід у інший спосіб.

Керівництво Салернітани було передане "сліпому трасту", однак він не пройшов перевірку. Італійська федерація футболу (FIGC) відхилила пропозицію про передання управління трасту, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

Зазначається, що перевірка FIGC не змогла підтвердити незалежність "сліпого трасту" від компаній-власниць. Відтак, у Салернітани залишився час, щоб знайти рішення, лише до суботи, 3 липня.

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