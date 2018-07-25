К'єво уникнув покарання і залишиться в Серії А

К'єво уникнув штрафу в розмірі 15 очок і вильоту з Серії А.

К'єво, який підозрювали у фінансових махінаціях, зокрема, в умисному завищенні клубом трансферної вартості гравців, не покине Серію А, повідомляє Football Italia.

Парма розпочне новий сезон із мінус 5-ма очками, – ЗМІ

За інформацією видання, італійському клубу загрожувало зняття 15 очок, які він набрав в минулому сезоні, що означало б виліт команди з елітного дивізіону.