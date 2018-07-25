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Кьево избежал наказания и останется в Серии А

17:11 6 Читати українською
Кьево избежал наказания и останется в Серии А
ФК Кьево

Кьево избежал штрафа в размере 15 очков и вылета из Серии А.

Кьево, который подозревался в финансовых махинациях, в частности, в умышленном завышении клубом трансферной стоимости игроков, не покинет Серию А, сообщает Football Italia.

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По информации издания, итальянскому клубу грозило снятие 15 очков, которые он набрал в прошлом сезоне, что означало бы вылет команды из элитного дивизиона.

Теги
Италия Серия А Кьево Кьево
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