Кьево избежал наказания и останется в Серии А

Кьево избежал штрафа в размере 15 очков и вылета из Серии А.

Кьево, который подозревался в финансовых махинациях, в частности, в умышленном завышении клубом трансферной стоимости игроков, не покинет Серию А, сообщает Football Italia.

Парма начнет новый сезон с минус 5-ю очками, – СМИ

По информации издания, итальянскому клубу грозило снятие 15 очков, которые он набрал в прошлом сезоне, что означало бы вылет команды из элитного дивизиона.