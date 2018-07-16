Парма та К'єво можуть втратити місце в Серії А

В чемпіонаті Італії розгорається черговий скандал, відразу два клуби ризикують не зіграти у наступному розіграші Серії А.

Представники К'єво та Парми повинні у вівторок з'явитися в суді. Обидва клуби перебувають під загрозою вильоту із Серії А, повідомляє Football Italia.

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К'єво звинувачують в підробці банківських рахунків,а Парму – в договірних матчах. Нібито нападник Парми Емануеле Калайо відправив текстові повідомлення гравцям Спеції, які могли вплинути на результат матчу, який відбувся 18 травня і допоміг клубу повернутися в елітний дивізіон .

Прокурор вимагатиме для команд штрафів у вигляді позбавлення очок за минулий сезон. Це буде означати, що К'єво опуститься в зону вильоту, а Парма втратить місце в зоні прямого виходу в Серію А.