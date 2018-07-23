Парма розпочне новий сезон із мінус 5-ма очками, – ЗМІ

Федеральний суд Італії збирається покарати Парму за участь у договірних поєдинках. "Хрестоносці" можуть розпочати новий сезон із мінусом у графі очок.

Судовим рішенням Парму позбавляти п'яти очок у прийдешньому сезоні Серії А. Про це повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

Натомість форвард пармезанців Емануеле Калайо отримає 2-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 20 тисяч євро. Підставою для такого вердикту стала підозра в договірному характері поєдинку проти Спеції наприкінці сезону 2017/18 у Серії B. Парма перемогла з рахунком 2:0, а Калайо надіслав одному зі своїх друзів у складі суперника SMS, у якому просить не надто впиратися в очному поєдинку.

Нагадаємо, що Парма повернулася в Серію А за підсумками минулого сезону.