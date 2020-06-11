К'єлліні: Роналду забив багато голів в матчах зі мною, але я захоплююсь іншим гравцем

Капітан Ювентуса Джорджо К'єлліні здивував вибором свого улюбленого футболіста.

"Роналду забив багато голів у матчах зі мною, але в моєму серці Ібрагімовіч.

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Спершу ми були партнерами по команді зі Златаном. Я був молодий і завжди намагався порівнювати себе з ним, я слідував за ним всюди на полі, щоб також зарекомендувати себе в очах інших гравців і тренера.

Прийняти виклик – опинитися один на один з Іброю – означало заслужити повагу. Я ніколи не відступав, і після кожного бою з ним я ставав сильнішим і впевненішим. Він діставав з суперників усе найкраще. Я захоплююся Златаном", – цитує Джорджо Corriere dello Sport.

Нагадаємо, після зимового повернення 38-річного Ібри в Мілан форвард провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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