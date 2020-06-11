toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ

К'єлліні: Роналду забив багато голів в матчах зі мною, але я захоплююсь іншим гравцем

15:43 199 Читать на русском
К'єлліні: Роналду забив багато голів в матчах зі мною, але я захоплююсь іншим гравцем
Джорджо К'єлліні та Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Капітан Ювентуса Джорджо К'єлліні здивував вибором свого улюбленого футболіста.

"Роналду забив багато голів у матчах зі мною, але в моєму серці Ібрагімовіч.

"Я п'ю те, що хочу, Гіггзі", – Роналду брутально відповів легенді Манчестер Юнайтед

Спершу ми були партнерами по команді зі Златаном. Я був молодий і завжди намагався порівнювати себе з ним, я слідував за ним всюди на полі, щоб також зарекомендувати себе в очах інших гравців і тренера.

Прийняти виклик – опинитися один на один з Іброю – означало заслужити повагу. Я ніколи не відступав, і після кожного бою з ним я ставав сильнішим і впевненішим. Він діставав з суперників усе найкраще. Я захоплююся Златаном", – цитує Джорджо Corriere dello Sport.

Нагадаємо, після зимового повернення 38-річного Ібри в Мілан форвард провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

blog_ava
Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії
12:00
1838
Теги
Італія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
4
хв
Севілья
23:00
Бетіс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук