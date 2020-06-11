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Кьеллини: Роналду забил много голов в матчах со мной, но я восхищаюсь другим игроком

15:43 115 Читати українською
Кьеллини: Роналду забил много голов в матчах со мной, но я восхищаюсь другим игроком
Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду / Фото ФК Ювентус

Капитан Ювентуса Джорджо Кьеллини удивил выбором своего любимого футболиста.

"Роналду забил много голов в матчах со мной, но в моем сердце Ибрагимович.

"Я пью то, что хочу, Гиггзи", – Роналду резко ответил легенде Манчестер Юнайтед

Сначала мы были партнерами по команде со Златаном. Я был молод и всегда пытался сравнивать себя с ним, я следовал за ним повсюду на поле, чтобы также зарекомендовать себя в глазах других игроков и тренера.

Принять вызов – оказаться один на один с Иброй – значило заслужить уважение. Я никогда не отступал, и после каждого боя с ним я становился сильнее и увереннее. Он доставал из соперников все самое лучшее. Я восхищаюсь Златаном", – цитирует Джорджо Corriere dello SportCorriere dello Sport.

Напомним, после зимнего возвращения 38-летнего Ибры в Милан форвард провел 8 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
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